Haberler » Dünya » ABD'de Danua cinsi köpek yeşil yavru doğurdu

ABD'de Danua cinsi köpek yeşil yavru doğurdu

ABD'nin Kolorado eyaletinde Caddy Williams adlı bir kişiye ait olan 3 yaşındaki Danua cinsi köpek, yeşil yavru doğurdu.

21.10.2019 14:01ABD'de Danua cinsi köpek yeşil yavru doğurdu

ABD'nin Kolorado eyaletinde Caddy Williams adlı bir kişiye ait olan 3 yaşındaki Danua cinsi köpek, yeşil yavru doğurdu.

ABD'nin Kolorado eyaletinde yaşayan Caddy Williams adlı bir kişinin 'Great Dane' isimli Danua cinsi köpeği 9 yavru doğurdu. Yavrulardan en sonuncusunun yeşil renkte doğduğunu söyleyen Williams, "Karanlıktı. İlk baktığımda ne olduğunu anlamadım. Kirli olduğunu düşündüm ve yavruyu yıkadım. Tekrar baktığımda renginin değişmediğini fark ettim" dedi. Yavrunun yeşil renkte doğmasının sebebinin safra kesesinde biliverdin isimli pigment olduğu açıklanırken, bunun kalıcı bir durum olmadığı ve yavrunun gayet sağlıklı olduğu belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Williams, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
14:46 Kanada sandık başına gidiyor: Justin Trudeau'nun zorlu zeçimi
14:46 AB'nin tam üyelik müzakere kapısını kapattığı Kuzey Makedonya erken seçime gidiyor
14:34 İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
14:33 Malta'da festival kapsamında gökyüzünü rengarenk uçurtmalar kapladı
14:19 Joker merdivenlerine selfie akını
14:16 Roma ırkçı tezahürat sebebiyle özür diledi; suçlulara ömür boyu stadlara giriş yasağı geliyor
14:03 Ukrayna'da doğan siyam ikizleri 8 gün yaşayabildi
21.10.2019 15:11:43