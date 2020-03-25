Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta arttı - Ekonomi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık yüzde 1,2 artışla 249,4 milyar dolara yükseldi.

25.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:58
ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta arttı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık yüzde 1,2 artışla 249,4 milyar dolara yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.
Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 249,4 milyar dolara ulaştı.
Söz konusu veriye yönelik yönelik piyasa beklentisi, dayanıklı tüketim malı siparişlerinin yüzde 0,8 azalması yönündeydi.
Siparişlerin şubat ayında yükseliş göstermesinde, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin artması belirleyici rol oynadı. Ulaşım ekipmanlarına ilişkin siparişler bu ayda yüzde 4,6 artarak 87 milyar dolara yükseldi.
Ocak ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış yüzde 0,1'e, siparişlerin toplam tutarı da 246,5 milyar dolara revize edildi.
Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona nedeniyle ağır ekonomik darbe alan ABD, dev paketi devreye sokuyor Ekonomi
Korona nedeniyle ağır ekonomik darbe alan ABD, dev paketi devreye sokuyor
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Ekonomi
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Ekonomi
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Ekonomi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Ekonomi
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:59: Rusya'da referanduma erteleme, vatandaşlara izin - Ekonomi 16:56: Bursa'da Oyak Renault üretime ara veriyor - Ekonomi 16:53: Bakan Albayrak: 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz - Ekonomi 16:52: ABD, 2 trilyon dolarlık ekonomiyi kurtarma paketini hayata geçiriyor - Ekonomi 16:49: New York borsası açılışta karışık seyretti - Ekonomi 16:21: Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak - Ekonomi 15:35: İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak - Ekonomi 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:13: Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek - Ekonomi 14:55: Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu - Ekonomi 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler