ABD'de Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri Sert Düştü

ABD
'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, ekimde yüzde 4,4 gerileyerek beklentinin altında kaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı
raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 4,4 azalarak 248,5 milyar dolara düştü. Son 7 ayın beşinde gerileme kaydeden siparişlerin yüzde 2,6 azalması bekleniyordu.
Siparişlerin ekimde sert düşmesinde, ulaşım kaleminde yer alan ticari uçaklara yönelik talebin yüzde 21,4 ve savunma kalemindeki askeri uçaklara yönelik talebin yüzde 59 gerilemesi etkili oldu.
Ulaşım kalemi haricindeki siparişlerin ise yüzde 0,1 yükseldiği bildirildi.
Bu arada, eylül ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki değişim yüzde 0,8 artıştan yüzde 0,1 düşüşe revize edildi.
Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı,Amerika Birleşik Devletleri
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:57