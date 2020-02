ABD'de Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarını karşı karşıya getiren canlı yayında, milyarder iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg , diğer tüm rakiplerinin eleştiri oklarına hedef oldu.Las Vegas kentinde gerçekleştirilen ve NBC kanalından canlı yayınlanan tartışma programına, Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg katıldı. Bloomberg ise Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren bir canlı yayında ilk kez yer aldı.Programda ağırlıklı olarak sağlık reformu, iklim değişikliği, zenginlerle fakirler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliği, göçmenlikle ilgili yasalar ve benzeri iç gündem maddeleri tartışılırken, tüm adayların hemen her konuda ayrışmaları dikkati çekti.İlk kez bu tür bir canlı yayına katılan Bloomberg ise, programın başladığı andan itibaren rakiplerinin eleştirilerinin hedefi oldu.Belediye başkanlığı döneminde azınlıklarla ilgili uyguladığı bir politika yüzünden yoğun baskı ile karşılaşan Bloomberg, canlı yayında bir kez daha özür diledi ve amaçlarının o günkü koşullarda suçla mücadele olduğunu savundu."Seçimleri satın almaya çalışıyor"Milyarder Bloomberg'i "seçimleri satın almaya çalışmakla" suçlayan rakipleri, ABD Başkanı Donald Trump'a benzettikleri Bloomberg'in "zenginleri kollayacak bir başkan olacağını" ileri sürdü.Kadınlara yönelik bazı sözleri sebebiyle de eleştirilen Bloomberg, cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle de rakiplerinin tepkisini çekti.Her işi şeffaf ve kanunlara uygun şekilde yaptığını anlatan Bloomberg ise kazandığı her doların vergisini tam olarak verdiğini ve başkan seçilmesi halinde düşük ve orta gelir grupları için çalışacağını vurguladı. Kadınlara hiçbir zaman ayrımcılık yapmadığını savunan Bloomberg, New York'taki bazı uygulamalarını örnek gösterdi.Zenginlerden alınan vergilerin yükseltilmesi konusunda mutabık kalan aday adayları, sağlık sisteminin ne şekilde "düzeltilmesi" gerektiği hususunda ise tamamen farklı görüşler öne sürdü.Ön seçimler 3 Şubat'ta başladı3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Sanders'ı kıl payı geçen Buttigieg kazanmış, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ön seçimlerini ise Sanders ilk, Buttigieg ikinci sırada tamamlamıştı.ABD'de 22 Şubat'ta Nevada ve 29 Şubat'ta da Güney Carolina eyaletinde ön seçimler yapılacak.Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.