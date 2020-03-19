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ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Sanders, seçim kampanyasını gözden geçirecek

NEW Demokrat Başkan aday adaylarından Bernie Sanders'ın üç eyalette daha yapılan ön seçimleri kaybetmesinin ardından "seçim kampanyasını gözden geçireceği" bildirildi.

19.03.2020 03:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 03:52
ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Sanders, seçim kampanyasını gözden geçirecek
NEW Demokrat Başkan aday adaylarından Bernie Sanders'ın üç eyalette daha yapılan ön seçimleri kaybetmesinin ardından "seçim kampanyasını gözden geçireceği" bildirildi.
Vermont Senatörü'nün seçim kampanyasından yapılan açıklamada, Sanders'ın dün Florida, Illinois ve Arizona eyaletlerinde yapılan ön seçimlerde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalmasının ardından destekçileriyle görüşerek seçeneklerini değerlendireceği ifade edildi.
Seçim kampanyası müdürü Faiz Shakir, bundan sonraki ön seçimlerin üç hafta sonra olduğunu belirterek, Sanders'ın bu sürede koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklandığını kaydetti.
ABD Senatosunda daha sonra seçim kampanyasıyla ilgili kararı ne zaman vereceğine ilişkin bir gazetecinin sorusu üzerine Sanders, "Lanet olası bir küresel krizle uğraşıyorum. Ekonominin iflas etmemesi ve insanların ölmemesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beni daha ne kadar meşgul edeceksin?" ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti, Joe Biden ve Bernie Sanders arasında süren yarışta, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi başkan adayını temmuz ayında yapacağı parti kongresinde belirleyecek.
3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Illinois, Florida, Güncel

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