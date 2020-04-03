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ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler

ABD Senatosu'nda onaylanan 2.2 trilyon dolarlık yardım paketine yoksullar için 600 dolar ilave işsizlik yardımını dahil eden Demokrat Senatör Barnie Sanders, yardıma itiraz eden Cumhuriyetçilere, "Dört ay boyunca geçen haftaki maaşlarından daha fazla para olabilecek olmasından dolayı üzgünler" sözleriyle sitem etti.

03.04.2020 00:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:48

ABD Senatosu'nda onaylanan 2.2 trilyon dolarlık yardım paketine yoksullar için 600 dolar ilave işsizlik yardımını dahil eden Demokrat Senatör Sanders, yardıma itiraz eden Cumhuriyetçilere tepki gösterdi. Senato'da tarihi bir konuşmaya imza atan Sanders, "Dört ay boyunca geçen haftaki maaşlarından daha fazla para olabilecek olmasından dolayı üzgünler" sözleriyle Cumhuriyetçilere sitem etti.

İşte Demokrat Senatör Barnie Sanders'ın Senato'daki tarihi konuşması:

Görüyorum ki Cumhuriyetçi meslektaşlarımdan bazıları çok rahatsız. Saatte 10 veya 12 dolar kazanan birinin gelecek dört ay boyunca geçen haftaki maaşlarından daha fazla para olabilecek olmasından dolayı üzgünler. Saatte 12 dolar alan hepimiz gibi eşi görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olan biri normal, düzenli aldığı işsizlik parasına ek olarak 600 dolar alınca dört ay boyunca birkaç kuruş daha fazla para kazanmış olacak. Bu arada buna itiraz eden aynı kişiler, birkaç yıl önce milyarderlere ve büyük karlı şirketlere bir trilyon dolarlık vergi indirimini oylarken sorun yoktu. Ama konu korkunç bir krizin ortasında kalmış az gelirli emekçiler olunca, onlardan bazıları eskisinden daha fazla para kazanabilecekse 'Eyvahlar olsun! Bunu metinden çıkarmamız lazım' diyorsunuz.

"1000-1200 DOLAR VERELİM AMA YOKSULLAR DAHA AZ ALSIN' DİYORLARDI"

Bu arada bu McConnell tasarısı ilk getirildiğinde birçok Cumhuriyetçi buna karşı çıkmıştı gerçi ama 'tamam, 1000 veya 1200 dolar verelim ama yoksullar daha az alsın' diyorlardı. Çünkü yoksullar aşağıdadır, onların hakkı yoktur. Onlar yemek yemez, onlar kira ödemez. Doktora gitmezler. Onlar bizden aşağıda çünkü yoksullar o yüzden onlara daha az para vermeliyiz. O sorunu çözdük artık herkes 1200 dolar alacak. Ama bazı Cumhuriyetçi arkadaşlar hala vazgeçmiyor. Yoksulları cezalandırmak istiyor. Asgari ücrete 10 yıldır zam yapmadınız. Asgari ücret saat başına en az 15 dolar olmalı. Bunu yapmadınız. Programları sürekli durdurdunuz. Ve şimdi, 'Aman ne büyük dehşet!' diyorsunuz. Dört aylığına emekçiler normalden birkaç dolar fazla para alacak.

EKONOMİK TEŞVİK PAKETİ SENATO'DAN GEÇTİ

ABD Senatosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi için sunulan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketine onay verdi. Günlerdir süren müzakere sürecinde içindeki bazı maddeler sebebiyle Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında gerginlik yaratan tasarı, bu kez oylamaya katılan 96 senatörün tümünden destek gördü.

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ABD’de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

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Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler

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