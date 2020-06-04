ABD'de Demokrat senatörlerden George Floyd için 8 dakikalık saygı duruşu

ABD'de Demokrat senatörlerden George Floyd için 8 dakikalık saygı duruşuABD, (DHA) ? ABD'nin başkenti Washington'da Demokrat parti senatörleri, polisin sert müdahalesiyle ölen George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor için 8 dakika 46 saniye süren saygı duruşunda bulundu.

04.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:03
ABD'de Demokrat senatörlerden George Floyd için 8 dakikalık saygı duruşu
ABD, (DHA) ? ABD'nin başkenti Washington'da Demokrat parti senatörleri, polisin sert müdahalesiyle ölen George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor için 8 dakika 46 saniye süren saygı duruşunda bulundu.
ABD'nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesiyle ilgili protestolar ülke genelinde devam ediyor. Başkent Washington'da Demokrat parti senatörleri, polisin sert müdahalesiyle ölen George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor için 8 dakika 46 saniye süren saygı duruşunda bulundu. Senatörler, polis memuru Derek Chauvin'in diziyle George Floyd'un ensesine bastırma süresi olan 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bekledi. Bazı Demokrat Parti senatörlerinin ise diz çöktüğü görüldü. George Floyd'un hayatını kaybettiği 8 dakika 46 saniye protestoların başladığı ABD'de simge haline geldi.
TAYLOR VE ARBERY KİMDİR?
Breonna Taylor Mart ayında Kentuck eyaletinde uyarı yapılmaksızın polis tarafından başından vurularak öldürülen siyahi bir ABD vatandaşıydı. Ahmaud Arbery ise Georgia eyaletinde koşuya çıktığı sırada iki beyaz tarafından öldürülen siyahi ABD vatandaşıydı. ABD’de Demokrat senatörlerden George Floyd için 8 dakikalık saygı duruşu

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, George Floyd, Washington, Güncel, Haber

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