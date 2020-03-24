ABD'de Demokrat Senatörlerden "teşvik paketine" engel
Senato'da en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi
24.03.2020 01:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:16
ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez engellendi.
Günlerdir Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi.
Günlerdir Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya