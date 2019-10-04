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ABD'de Demokratların aday adayı Warren 24,6 milyon dolar bağış topladı

ABD 2020 başkanlık yarışında öne çıkan Demokrat Parti'nin aday adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, üç ayda yaklaşık 24,6 milyon dolar bağış topladı.

04.10.2019 21:52ABD'de Demokratların aday adayı Warren 24,6 milyon dolar bağış topladı
ABD 2020 başkanlık yarışında öne çıkan Demokrat Parti'nin aday adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, üç ayda yaklaşık 24,6 milyon dolar bağış topladı.
Ülkedeki seçim anketlerine göre, ABD'deki seçimin ikinci çeyreğinde (mayıs-temmuz) yaklaşık 19 milyon dolar bağış toplayan Warren, üç ayda 943 bin bağışçıyla bu rakamı 5,4 milyon dolar daha artırarak 24,6 milyon dolara yükseltti.
Warren böylelikle, başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in elde ettiği bağışları ikiye katladı ve 25 milyon dolar bağış elde eden Vermont Senatörü Bernie Sanders'e ulaştı.
Warren'in kampanya müdürü Roger Lau, seçim çalışmalarına ve bağışlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, toplanan paralar sayesinde birçok eyalette beklediklerinden daha erken seçim çalışmalarına başlayabileceklerini ve buna katkıda bulunması için yüzlerce personel istihdam edeceklerini vurguladı.
Anketlerde son durum
Anketlerde, Demokratlar arasında en popüler isim olarak Biden'ın adı geçse de son kamuoyu yoklamaları, Massachusetts Senatorü Warren'ın Biden'e yaklaştığını gösteriyor.
Biden ve Warren'ı, Vermont Senatörü Sanders takip ediyor. Bazı eyaletlerde Warren, Biden'dan önde giderken; bazılarında da hem Biden hem Sanders'ın gerisinde kalıyor.
Anket sonuçları, California Senatörü Kamala Harris'e destek verenlerin yüzde 29'unun Warren'a destek vermeye başladığını gösteriyor.
Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar üç isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.
Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.
Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan üç Cumhuriyetçi'nin de herhangi bir şansının bulunmayacağı belirtiliyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Massachusetts, Güncel

Kaynak: AA

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