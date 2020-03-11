ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden, Sanders'la arayı açıyor
ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden, Sanders'la arayı açıyor
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken, 6 eyaletin 3'ünde ipi göğüsleyen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, en önemli rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders karşısında önemli bir avantaj sağladı.
3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasındaki yarış, Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Kuzey Dakota ve Idaho eyaletlerindeki ön seçimlerle devam etti.
3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasındaki yarış, Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Kuzey Dakota ve Idaho eyaletlerindeki ön seçimlerle devam etti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Dünya
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