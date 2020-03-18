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ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden'ın zafer gecesi

ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 eyalette yapılan ön seçimlerin tamamında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geride bıraktı.

18.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:02
ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden'ın zafer gecesi
ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 eyalette yapılan ön seçimlerin tamamında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geride bıraktı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Ekonomi

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