ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden'ın zafer gecesi
ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 eyalette yapılan ön seçimlerin tamamında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geride bıraktı.
18.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:02
ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 eyalette yapılan ön seçimlerin tamamında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geride bıraktı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Ekonomi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Ekonomi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Ekonomi
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Ekonomi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Ekonomi
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Ekonomi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi