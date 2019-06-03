ABD'de denizde yüzen genç kız, köpek balığının saldırısına uğradı

Amerika, kuzey Carolina'da 17 yaşındaki Paige Winter, öğle saatlerinde yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.

KIZINI KÖPEKBALIĞINDAN KURTARDI

Kızının saldırıya uğradığını gören itfaiye eri olan babası, balığa arka arkaya vurduğu beş yumruk darbesi ile kızını köpek balığının dişlerinin arasından kurtardı.

Çevredekilerin yardımı ile helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hastane bacak ve ayaklarından ağır yaralar alan Winter'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Winter'in büyükannesi Facebook'tan yaptığı açıklamada, torununun yapılan ameliyattan sonra sol bacağını kaybettiğini ve elinde oluşan yaraların iyileşmemesi durumunda ise sol elini kaybedebileceğini söyledi.