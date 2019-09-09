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Abd'de devrilen kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor -2

ABD'nin Georgia eyaletinde bir kargo gemisi yan yattı.

09.09.2019 19:02 Abd'de devrilen kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor -2
ABD'nin Georgia eyaletinde bir kargo gemisi yan yattı. Bir kaptan ve 23 kişilik mürettebatın bulunduğu gemide 4 kişinin gemide olduğu ve henüz kurtarılamadığı bildirildi.


ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Brunswick şehrinde St Simons limanında meydana gelen olayda, 200 metre uzunluğunda 'Golden Ray' isimli kargo gemisi yan yattı.
Gemide kaptan dahil 24 kişinin bulunduğu ve şimdiye kadar 20 kişinin güvenli bir şekilde gemiden tahliye edildiği bildirildi. Hava koşullarından dolayı kurtarma çalışmalarına ara verilirken, 4 kişinin hala gemide olduğu duyuruldu. Geminin neden yan yattığı bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gemiden henüz akaryakıt sızıntısı olmadığı ancak yetkililerin sızıntı ihtimalinden endişe ettikleri bildirildi. Geminin Marshall Adaları bandıralı olduğu ve Baltimore'a doğru hareket edeceği duyuruldu.



Amerika Birleşik Devletleri, Brunswick, Dünya

Kaynak: DHA

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