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Abd'de devrilen kargo gemisindeki 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı

ABD'de devrilen kargo gemisindeki 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldıABD, (DHA)- ABD'nin Georgia eyaletinde yan yatan kargo gemisinde mahsur kalan 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı.

10.09.2019 00:03
ABD'de devrilen kargo gemisindeki 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı
ABD, (DHA)- ABD'nin Georgia eyaletinde yan yatan kargo gemisinde mahsur kalan 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı. Son mürettebatı kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Brunswick şehrinde St Simons limanında meydana gelen olayda, 200 metre uzunluğunda 'Golden Ray' isimli kargo gemisi yan yatmış; bir kaptan ve 23 kişilik mürettebatın bulunduğu gemide 4 kişi gemide mahsur kalmıştı.
ABD Sahil Güvenlik Yetkilileri, gemideki 3 mürettebatın kurtarıldığını; son mürettebatın makine dairesinde bir bölgede kaldığını ve onu da kurtarmaya çalıştıklarını duyurdu.
Kurtarılanlar sahil güvenlik botu ile kıyıya getirildi.
Abd'de devrilen kargo gemisindeki 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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