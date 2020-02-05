ABD'de dış ticaret açığı son 6 yılda ilk kez düşüş gösterdi

ABD'de dış ticaret açığı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,7 azalışla 616,8 milyar dolara gerileyerek, son 6 yılda ilk kez düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 11,9 artarak 48,9 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin ihracatı bu dönemde aylık bazda yüzde 0,8 artışla 209,6 milyar dolar olurken, ithalatı ise yüzde 2,7 artarak 258,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracatı 2,5 trilyon dolar, ithalatı 3,1 trilyon dolar oldu

ABD'nin dış ticaret açığı, yıllık bazda ise 2013'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Ülkedeki dış ticaret açığı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,7 azalarak 616,8 milyar dolara geriledi.

Ülkenin ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalışla yaklaşık 2,5 trilyon dolar olurken, ithalatı yüzde 0,4 azalarak 3,1 trilyon dolara düştü.

Çin ile dış ticaret açığı 345,6 milyar dolar oldu

ABD'nin "ticaret savaşı" başlatarak yüz milyarca dolarlık gümrük vergisi getirdiği Çin ile ticaret açığı ise 2019'da bir önceki yıla göre 73,9 milyar dolar azalarak 345,6 milyar dolara geriledi. Ülkenin Çin'e ihracatı bu dönemde 13,5 milyar dolar azalışla 106,6 milyar dolara, Çin'den ithalatı ise 87,4 milyar dolara azalarak 452,2 milyar dolara düştü.

ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında, Avrupa Birliği (177,9 milyar dolar), Meksika (101,8 milyar dolar), Japonya (69 milyar dolar), Almanya (67,2 milyar dolar) ve Kanada (27 milyar dolar) da yer aldı.

Kaynak: AA