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ABD'de dış ticaret açığı şubatta yüzde 12,2 azaldı

ABD'de dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,2 azalışla 39,9 milyar dolara inerek, Eylül 2016'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

02.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:14
ABD'de dış ticaret açığı şubatta yüzde 12,2 azaldı
ABD'de dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,2 azalışla 39,9 milyar dolara inerek, Eylül 2016'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,2 azalarak 39,9 milyar dolara düştü.
Eylül 2016'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda dış ticaret açığının 40 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Ocak ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 45,3 milyar dolardan 45,5 milyar dolara revize edildi.
ABD'nin dış ticaret açığının şubatta azalmasında ülkenin ithalatındaki düşüş etkili oldu. Bu dönemde ABD'nin gerçekleştirdiği ithalat bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalışla 247,5 milyar dolara geriledi. Ülkenin ihracatı ise aynı dönemde yüzde 0,4'lük bir azalış göstererek 207,5 milyar dolar olarak kaydedildi.
Çin ile dış ticaret açığı şubatta yüzde 17 azaldı
ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı da şubatta düşüş kaydetti. Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 17 azalarak 19,7 milyar dolara indi.
ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde aylık 300 milyon dolar azalışla 7,5 milyar dolara gerilerken, ülkeden ithalatı 4,2 milyar dolar azalarak 27,2 milyar dolara düştü.
ABD'nin şubat ayında dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında, Avrupa Birliği (12,6 milyar dolar), Meksika (9,7 milyar dolar), Japonya (5,1 milyar dolar), Almanya (4,8 milyar dolar), İtalya (2,3 milyar dolar), Güney Kore (1,7 milyar dolar), Hindistan (1,6 milyar dolar), Kanada (1,6 milyar dolar) ve Tayvan (1,5 milyar dolar) da yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Eylül, Ekonomi
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