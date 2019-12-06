Haberler » Güncel » ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi - Haber

ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

06.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:26ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi
ABD'de bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
ABD basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde yer aldı.
Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi.
Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:31 Çelik: "Sistem düzeyinde düzenlemeler yapılması zorunludur" - Haber
19:30 TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti - Haber
19:30 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
19:28 Elazığ'da bıçaklanan kadının ölüme terk edildiği iddiası - Haber
19:26 Bereket Sofrası yeniden kuruldu - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
6.12.2019 19:37:15