Haberler » Güncel » ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi - Haber

ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de bir donanma üssünde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, saldırgan ölü ele geçirildi.

06.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:24ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi
ABD'de bir donanma üssünde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, saldırgan ölü ele geçirildi.
Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
Escambia Şerifi David Morgan ise yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını vurguladı.
Saldırganın da hayatını kaybettiğini teyit eden Morgan, şu anda bölgede herhangi bir güvenlik tehlikesi bulunmadığını kaydetti.
Trump bilgilendirildi
Öte yandan Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.
Trump'ın saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğinin altı çizildi.
Denizcilik eğitimi verilen bir sınıfta meydana gelen saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:38 Tiha ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Haber
20:38 Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın... - Haber
20:35 TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Haber
20:34 Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu - Haber
20:32 TİHA İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
6.12.2019 20:39:56