ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı

ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldıABD, (DHA)- ABD'de bir halk plajındaki kayalıklarda düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı.

02.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:15
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD, (DHA)- ABD'de bir halk plajındaki kayalıklarda düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı. Cankurtaranlar çiftin yardımına koştu. O anlar ise kameralara yansıdı.
Olay, ülkenin Kaliforniya eyaletindeki Laguna Beach şehrinde meydana geldi. Damatlık ve gelinlik giyen çift düğün fotoğraflarını çektirmek, fotoğrafçıyla beraber bir halk plajındaki kayalıklara geldi. Ancak, çift fotoğraf çekimi sırasında dalgalara kapıldı. Plajdaki cankurtaranlar ise durum karşısında hemen harekete geçerek çifti sudan çıkardı. Çiftin durumunun iyi olduğu ve olayda yara almadığı belirtildi. ABD’de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Haber
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