08.07.2019 16:34
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ABD'de düşen yıldırım, iskeledeki botu alev topuna çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston'da düşen yıldırım iskeleye bağlı bota çarptı. Yıldırımın etkisiyle bot kısa sürede alev topuna döndü.

Son günlerde şiddetli fırtınanın etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin en büyük şehri ve başkenti olan Boston'da yıldırım iskeleye bağlı olan bir bota çarpıp ateşe topuna çevirdi.

BOTTA KİMSE BULUNMUYORDU

O sırada iskele yakınında bulunan bir kişi yıldırımın bota çarptığı anı videoya aldı. Şans eseri botta kimse bulunmadığı için olayda ölen yada yaralanan olmadı.

METEOROLOJİDEN SEL UYARISI

Ulusal meteoroloji servisi, Boston'da yaşayan insanları aşırı yağışlar ve sel olaylarına karşı uyardı.

ABD'de düşen yıldırım, iskeledeki botu alev topuna çevirdi
Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Boston, Dünya

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