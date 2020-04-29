Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ABD'de düzenlenen cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı

ABD'de düzenlenen cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldıABD, (DHA) ? ABD'nin New York şehrinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi.

29.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:39
ABD'de düzenlenen cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı
ABD, (DHA) ? ABD'nin New York şehrinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi. İzdahama neden olan ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı cenaze törenine New York Belediye Başkanı New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio" Bu kabul edilemez. Salgının ortasında böyle cenaze töreni kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.
ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg kentinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi.
CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM
7'den 70'e her yaşta kişinin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe kuralının uyulmaması, bir çok kişi tarafından tepkiye neden oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.
"ACINIZI ANLIYORUM AMA, SIFIR TOLERANS"
New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Cenaze törenine tepki gösteren de Blasio şu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: 'Williamsburg'de bu gece kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu: Salgının ortasında büyük bir cenaze toplantısı. Duyduğumda, kalabalığın dağılmasını sağlamak için oraya kendim gittim. Gördüğüm şey, koronavirüs ile savaştığımız sürece hoş görülmeyecek.Bu son iki ayda çok fazla kaybımız oldu, yas tutmaya içgüdüsünü anlıyorum. Ancak büyük toplantılar sadece daha fazla ölüme ve daha fazla ailenin yas tutmasına yol açacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. NYPD'ye tüm şehir için tek bir standarda sahip olması talimatını verdim: sıfır tolerans" dedi. ABD’de düzenlenen cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Türkiye’nin ’Koronafobi Haritası’ çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan’la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Haberler››Güncel››ABD'de düzenlenen cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:00:  KORONAVİRÜS TESTİ TARTIŞMASI: CİPLE HASTANEYE GİRMEYE ÇALIŞTI - Haber 14:00: Ailece koronavirüsü yenip, immün plazma bağışçısı oldular - Haber 13:59: Minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin 86 yaşındaki sürücüsü öldü - Haber 13:59: Yahşihan'da taziye evi bayrama hazır - Haber 13:58: Büyükçekmece'de hasar gören binaların yıkımına devam edildi - Haber 13:28: Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu - Haber 13:01: Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi - Haber 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin 10:04: Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum - Haberler