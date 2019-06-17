17.06.2019 16:53
Haberler»Dünya » Haber

ABD'de elektrik tellerine çarpan küçük uçak göle düştü

ABD

ABD'de alçak uçuş yaptığı belirtilen küçük uçak, elektrik tellerine çarparak göle düştü.

ABD'de alçak uçuş yaptığı belirtilen küçük uçak, elektrik tellerine çarparak göle düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmezken; arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
?Olay, Kaliforniya eyaletinde bulunan Sacramento bölgesinin güneydoğusunda yer alan Tulloch gölünde meydana geldi. Yerel medya, alçak uçuş yapan küçük uçağın önce elektrik tellerine çarptığını; ardından Tulloch gölüne düştüğünü duyurdu. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediği, arama kurtarma çalışmalarının ise hala devam ettiği belirtildi. Ayrıca, uçağın elektrik tellerine çarpması sonucu yaklaşık 776 yerleşim yerinin elektriğinin kesildiği duyuruldu.


- Abd
Kaynak: DHA
Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Son Dakika Haberleri
18:52 Ekranda adayları ilgiyle izlesek de asıl gündemimiz ekonomi
18:52 Amazonlar'da yaşanan rahip eksikliğine Vatikan'dan 'evli din adamı' çözümü
18:37 Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama
18:11 Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı
18:07 ABD'nin İran'ı suçlayan iddiaları AB'yi ikna etmedi: BM'ye bağımsız soruşturma çağrısı
17:52 İran: ABD'nin siber casusluk ağını çökerttik, CIA ajanları yakalandı
17:43 Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı