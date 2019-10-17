Haberler » Güncel » ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 31'e çıktı

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 31'e çıktı

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

17.10.2019 21:50ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 31'e çıktı
ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.
Ülke basınında yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, "EVALI" ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının 1300'e yaklaştığı belirtildi.
Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.
Söz konusu hastalıkta ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.
Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:34 BİK Genel Müdürü Duran, Vali Bilmez'i ziyaret etti
23:38 Irak'ta "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları artıyor
23:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt
23:36 Fas Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret
23:35 "Hangi planı kurarlarsa kursunlar o hamuru bozamayacaklar" - KIRKLARELİ
23:33 Türkiye ve ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin 13 maddelik ortak açıklama
23:31 Köy çocukları kamera ile böyle tanıştı
17.10.2019 23:40:23