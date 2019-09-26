Haberler » 3. Sayfa » Haber

ABD'de elektronik sigaradan 2 ölüm daha

ABD'de elektronik sigara kaynaklı akciğer rahatsızlığından 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısı 11'e yükseldi.

26.09.2019 12:54ABD'de elektronik sigaradan 2 ölüm daha
ABD'de elektronik sigara kaynaklı akciğer rahatsızlığından 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısı 11'e yükseldi.

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen gizemli hastalıkla ilgili araştırmalar sürerken, 2 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Florida eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Georgia Sağlık Bakanlığı elektronik sigara bağlantılı akciğer hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin Massachusetts Valisi Charlie Baker, akciğer rahatsızlıkları nedeniyle eyalet genelinde elektronik sigara satışının 4 ay geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. ABD'nin 38 eyaletinde ve Virjin Adaları'nda CDC'ye bildirilen elektronik sigaralarla bağlantılı 530'dan fazla akciğer hastalığı vakası kaydedildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve eyalet sağlık birimleri elektronik sigara bağlantılı rahatsızlıkları araştırıyor. - GEORGIA

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:06 Dolandırdıkları yaşlıların ellerini öpmeyi ihmal etmemişler
15:06 Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı
15:05 Arı soktu, hayatını kaybetti
15:03 İstanbul'da okulda deprem paniği
15:00 Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu
14:58 İstanbul'da şiddetli deprem
14:54 Sakarya'da yaşanan deprem güvenlik kameralarına yansıdı