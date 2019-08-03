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ABD'de "elektroşok teknesi' ile avlandılar

03.08.2019 11:54 ABD'de


Dünya

Kaynak: DHA

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11:54   ABD'de "elektroşok teknesi' ile avlandılar
11:49   Direksiyon başında uyuyakalan sürücü otobüs durağına daldı