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ABD'de endeksler sert yükselişle başladı

New York borsasında endeksler haftanın son işlem gününe sert yükselişle başladı.

13.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:53
ABD'de endeksler sert yükselişle başladı
New York borsasında endeksler haftanın son işlem gününe sert yükselişle başladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : New York, Ekonomi

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