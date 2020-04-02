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ABD'de enfekte kişi sayısı 200 bini geçti

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 216 bin 721'e yükseldi.

02.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:18
ABD'de enfekte kişi sayısı 200 bini geçti

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 216 bin 721'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1,050 kişi artarak 5 bin 137'ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 27 bin 97 kişi artarak 216 bin 721'e çıktı.

TRUMP : ÇİN'İN VERİLERİ DOĞRU MU YANLIŞ MI BİLEMEM

ABD'nin Çin hükümetinin ülkedeki koronavirüs vakalarının ve ölümlerin sayısını bildirip bildirmediği konusunda bilgisinin olmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Çin'den bir muhasebeci değilim" dedi.

Şi ile ilişkisinin 'çok iyi' olduğu tekrarlayan Trump, "Çin ile büyük bir ticaret anlaşmamız var. Onu korumak istiyoruz, onlarda korumak istiyor. Ve ilişkimiz iyi" diye konuştu.

Trump geçen hafta "Çin'deki gerçek sayıları bilmiyorsunuz" demiş ve ardından Çin Devlet Başkanı  Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon konuşması sonrasında "Çin ile birlikte çalışacağız" açıklamasını yapmıştı.

NEW YORK'UN POSTA KODLU VİRÜS HARİTASI

New York Şehri Sağlık Departmanı, şehrin koronavirüsten enfekte olan kişilerin posta kodlarının olduğu ayrıntılı bir harita yayınladı .

New York şehrinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1,374'e yükseldi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya
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