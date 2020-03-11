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ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde yükseldi

ABD'de TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

11.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:02
ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde yükseldi
ABD'de TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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