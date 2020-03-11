ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde yükseldi
ABD'de TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.
11.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:02
ABD'de TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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