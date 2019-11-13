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ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem

ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

13.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:18ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem
ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında karşıtı gösteri düzenledi.
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), tarafından öncülük edilen protestoya, PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destek ile bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.
Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği ve terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda, Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti.
Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gelmişti.
Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı, ABD'nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi ve iki ülke arasındaki ticari hacmi arttırmak konularının ele alındığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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