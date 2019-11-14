Haberler » Güncel » ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem - WASHINGTON - Haber

ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem - WASHINGTON

ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

14.11.2019 00:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:11
ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında karşıtı gösteri düzenledi.
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), tarafından öncülük edilen protestoya, PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destek ile bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.
Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği ve terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda, Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti.
Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gelmişti.
Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı, ABD'nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi ve iki ülke arasındaki ticari hacmi arttırmak konularının ele alındığı belirtildi.
ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:18 ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik...
00:18 Erdoğan: "Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda...
00:18 İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti
00:17 Bilecik'te başlayan kovalamaca Bursa'da son buldu
00:17 ŞANLURFA'DA CEPHANELİKTE PATLAMA: 14 ASKER YARALI / YENİDEN>
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:49 Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı
22:28 Tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında kurşun yağdırdı!
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı
14.11.2019 00:18:38