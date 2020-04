ABD'de evanjelistlerden ikinci koronavirüs ayini

ABD'de evanjelistlerden ikinci koronavirüs ayiniABD, (DHA) - ABD'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ikinci kez ayin düzenledi.Copeland koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde önce kameraya üfledi, sonra da Tanrı'nın rüzgarını sana üflüyorum. Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin. Teşekkürler Tanrım. Hadi gerçekleştir. Koronavirüsü yok ettik ifadelerini kullandı.Copeland geçen ay düzenlediği ayinde, Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et derken Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum ifadelerini kullanmış, düzenlediği ayin sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: DHA