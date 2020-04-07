ABD’de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüste en fazla vakanın görüldüğü ABD'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland canlı yayında koronavirüs ayini gerçekleştirdi. Copeland, koronavirüsün bitmesi için daha önce bir ayin daha gerçekleştirmişti.

"TANRININ RÜZGARINI SANA ÜFLÜYORUM"

Copeland koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde önce kameraya üfledi, sonra da "Tanrı'nın rüzgarını sana üflüyorum. Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin. Teşekkürler Tanrım. Hadi gerçekleştir. Koronavirüsü yok ettik" ifadelerini kullandı.

"SANA EMREDİYORUM ŞEYTAN"

Copeland geçen ay düzenlediği ayinde, "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür. Onu tüm gücünle yok et. Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Copeland'ın düzenlediği ayin sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: DHA