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ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum

ABD'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün bitmesine yönelik ikinci kez ayin düzenledi.

07.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:38

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüste en fazla vakanın görüldüğü ABD'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland canlı yayında koronavirüs ayini gerçekleştirdi. Copeland, koronavirüsün bitmesi için daha önce bir ayin daha gerçekleştirmişti.

"TANRININ RÜZGARINI SANA ÜFLÜYORUM"

Copeland koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde önce kameraya üfledi, sonra da "Tanrı'nın rüzgarını sana üflüyorum. Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin. Teşekkürler Tanrım. Hadi gerçekleştir. Koronavirüsü yok ettik" ifadelerini kullandı.

ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum

"SANA EMREDİYORUM ŞEYTAN"

Copeland geçen ay düzenlediği ayinde, "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür. Onu tüm gücünle yok et. Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Copeland'ın düzenlediği ayin sosyal medyada gündem olmuştu.

ABD’de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya

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Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
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