Haberler» Dünya» Haber

ABD'de evsizlere kaldırımları yasaklamak için yeni girişim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehri Kent Konseyi, evsiz insanların kaldırımlarda oturmalarını ve yatmalarını engelleyen düzenlemenin yerine daha az toleranslı yeni bir yasa öneriyor.

23.08.2019 20:15 ABD'de evsizlere kaldırımları yasaklamak için yeni girişim
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehri Kent Konseyi, evsiz insanların kaldırımlarda oturmalarını ve yatmalarını engelleyen düzenlemenin yerine daha az toleranslı yeni bir yasa öneriyor.

Los Angeles Kent Konseyi Evsizlik ve Yoksulluk Komitesi, "oturma-yatma yasası" olarak da bilinen Belediye Kanunu yönetmeliğinin sınırlarını genişletmek istiyor. Yönetmeliğe göre kentin kamuya açık herhangi bir yerinde kaldırımlara oturmak, yatmak ya da uyumak suç olarak kabul ediliyor ancak bu kanun yalnızca sınırlı koşullar altında uygulanabilir.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Kent Konseyi, Kaliforniya, Los Angeles, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
21:54   Putin'den orduya "hazır ol" talimatı
21:54   Erdoğan ve Putin İdlib'i görüştü
21:54   G7'de gündem Amazon ormanlarındaki yangınlar
21:54   Malta yardım gemisindeki sığınmacılara kapılarını açıyor
21:54   Almanya'da sınır dışı edilen suçluların sayısı artıyor
21:44   Çavuşoğlu, lübnan içişleri bakanı raya hassan ile görüştü
21:37   Hong kong'da 45 kilometrelik insan zinciri