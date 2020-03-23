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ABD'de eyaletler, Kovid-19 için gereken tıbbi malzemeler için fiyat yarışında

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'deki eyaletlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler için ihalelerde birbirlerine karşı yarıştığını ve bu nedenle fiyatların yükseldiği söyledi.

23.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:58
ABD'de eyaletler, Kovid-19 için gereken tıbbi malzemeler için fiyat yarışında
NEW New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'deki eyaletlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler için ihalelerde birbirlerine karşı yarıştığını ve bu nedenle fiyatların yükseldiği söyledi.
Cuomo, salgından en fazla etkilenen New Yok'taki genel durum hakkında bilgi vermek için düzenlediği basın toplantısında, aşırı talep nedeniyle tıbbi malzemelerin fiyatlarının artmasından şikayet etti.
Normalde 85 cente mal olan ameliyathane maskeleri için eyaletlerin birbiriyle yarıştığına ve ihalede fiyatların 7 dolara kadar yükseldiğine dikkati çeken Cuomo, birkaç bin dolara mal olan suni solunum cihazlarının fiyatlarının ise küresel talebin artmasıyla 16 bin ila 40 bin dolara kadar çıktığını ifade etti.
New York'taki tıbbi malzemeler bir hafta içinde bitecek
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise salgının merkezi haline gelen New York'ta hastanelerdeki tıbbi malzemelerin bir hafta içinde biteceği uyarısında bulundu.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 35 bin 345'e ulaşırken, 473 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

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