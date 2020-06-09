ABD'de eylemi fırsat bilen hırsızlar 29 bin dolarlık mücevher çaldı

ABD'de eylemi fırsat bilen hırsızlar 29 bin dolarlık mücevher çaldıTuba KARA, (DHA) ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan eylemleri fırsat bilen iki kişi, 29 bin dolar değerinde mücevher çaldı.

09.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:20
ABD'de eylemi fırsat bilen hırsızlar 29 bin dolarlık mücevher çaldı
Tuba KARA, (DHA) ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan eylemleri fırsat bilen iki kişi, 29 bin dolar değerinde mücevher çaldı. Soygun anları güvenlik kamerasına takıldı.
ABD'nin New York eyaletindeki Brooklyn kentinde bulunan Macy mücevher mağazasından, 31 Mayıs'ta, George Floyd'un ölümü üzerine düzenlenen protestolardan yararlanan 2 kişi, çekiçle camları kırarak 29 bin dolar değerinde mücevher çaldı. Güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, hırsızların maskeyle tanınmamak için önlem aldığı görüldü. Ellerinde çekiçlerle mağazanın vitrinlerini kıran hırsızlar, 29 bin dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görenlerin hırsızları hbar etmesini istedi. ABD’de eylemi fırsat bilen hırsızlar 29 bin dolarlık mücevher çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Güncel, Haber

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