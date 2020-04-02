ABD'de fabrika siparişleri şubatta değişim göstermedi

ABD'de fabrika siparişleri, şubat ayında değişim göstermeyerek 497,4 milyar dolar oldu ve piyasa beklentisini karşılamadı.ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 497,4 milyar dolar oldu.Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika satışlarının yüzde 0,2 artması yönündeydi.Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 artışla 249,5 milyar dolara yükselirken, dayanıksız tüketim mallarına yönelik siparişler yüzde 1,2 azalışla 247,9 milyar dolara geriledi.Ocak ayına ait fabrika siparişlerindeki düşüş ise revize edilmeyerek yüzde 0,5 seviyesinde bırakıldı.Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA