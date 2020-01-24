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ABD'de fabrikada şiddetli patlama

ABD'nin Houston kentinde bulunan bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi.

24.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:40
ABD'nin Houston kentinde bulunan bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. En az 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaleti Houston kentinin kuzeybatısında bulunan bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Yerel saatle 04.25'te meydana gelen patlamanın şiddeti bölgenin tamamında hissedilirken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Olayda en az 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama nedeniyle bölgede bulunan binaların bazılarında camlar kırıldı ve bazılarında da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer vatandaşlara olay yerine yaklaşmamaları konusunda uyarı yaptı.
(İHA)
ABD'de fabrikada şiddetli patlama

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: İHA


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