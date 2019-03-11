ABD'de Fair Haven Kentinin Yeni Belediye Başkanı Afrika Süt Keçisi Oldu

ABD'nin Vermont eyaletinin Fair Haven kentinin 60 üyeli halk meclisi, 'Lincoln' adlı Afrika süt keçisini belediye başkanı seçti. Salı günü yemin ettikten sonra göreve başlayacak Lincoln, daha önce insan belediye başkanının yaptığı işleri yapacak. Yani resmi ve törenlere protokolun önünde katılıp kenti temsil edecek. Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre, seçimde belediye başkanlığına 16 aday gösterildi. 10 oy alan köpek Sammie'yi geçen Lincoln 13 oyla belediye başkanlığını kazandı.

İNSAN SEÇMEME KARARI ALMIŞLARDI

Başkan Lincoln, resmi görevleri dışındaki zamanlarında sahibi olan matematik öğretmeni Christopher Stanton'un bahçesinde Lucy adlı yakın arkadaşı ile otlayarak vakit geçirecek. Vermont eyaletinin New York eyelati ile sınırında 2500 nüfuslu kenti Fair Haven, bir süre önce, artık insan belediye başkanı seçmeme kararı almıştı.

ABD'de bazı yerleşim birimleri son yıllarda, bir belediye başkanı ve kurumunun masraflarının, kente getireceği faydadan fazla olduğu gerekçesiyle 'insan' belediye başkanı seçmiyor. Bunun yerine kentin parası ile ortaklaşa kararlaştırılan yatırımlar gerçekleştiriyor.