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ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza

ABD'de otomotiv devi Fiat Chrysler'a, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, yatırımcıları yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası verildi.

27.09.2019 21:26ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza
ABD'de otomotiv devi Fiat Chrysler'a, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, yatırımcıları yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası verildi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) yapılan açıklamada, Fiat Chrysler'ın, satış rakamlarında sahtecilik yapıldığına dair açılan soruşturmada, komisyon ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 40 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
Şirket, distribütörlere para ödeyerek, satılan araç sayısını yüksek gösterip borsadaki yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyordu.
Fiat Chrysler, uzlaşma kapsamında satış bildirim süreçlerini iyileştirme ve denetime açma sözü verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Chrysler, Fiat, Güncel

Kaynak: AA

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