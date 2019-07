- ABD'de fırtına aracı ters çevirdiNEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde kuvvetli fırtına park halindeki aracı ters çevirdi. ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir kasabada kuvvetli rüzgar park halindeki araca takla attırdı. Bir süre sonra etkisini kaybeden fırtına geride maddi hasar bıraktı. Polis, aracın şiddetli fırtına sonucu ters döndüğünü, aracın park halinde olması nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirdi.