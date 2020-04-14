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ABD'de futbol ligi mayıs ayında da başlamayacak

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) mayıs ayında başlamasının mümkün olmadığı belirtildi.

14.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:58
ABD'de futbol ligi mayıs ayında da başlamayacak
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) mayıs ayında başlamasının mümkün olmadığı belirtildi.
MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, lige mayıs ayı ortasında devam edilmesinin planlandığı hatırlatılarak, "Sağlık otoritelerinin yönlendirmelerine göre bu durumun ihtimal dahilinde olmadığı gözükmektedir." denildi.
Ligin yeniden başlamasına yönelik planlamaların sürdüğü ve koronavirüse ilişkin gelişmelerin devamlı olarak takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Spor
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