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ABD'de gaz patlaması: 1 ölü, 6 yaralı

NEW ABD'nin Maine eyaletindeki Farmington kasabasında meydana gelen propan gazı patlamasında bir kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

16.09.2019 22:54ABD'de gaz patlaması: 1 ölü, 6 yaralı
NEW ABD'nin Maine eyaletindeki Farmington kasabasında meydana gelen propan gazı patlamasında bir kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gaz kokusu ihbarı üzerine tahliye edilen binaya gelen itfaiye ekibinden bir görevli patlama sonucu hayatını kaybetti, bir bina çalışanı, ambulans şoförü ve 4 itfaiyeci de yaralandı.
Kar amacı gütmeyen ve özürlülere hizmet eden bir kuruluşa ait yeni açılan iki katlı binanın patlamadan sonra yerle bir olduğu kaydedildi.
Görgü tanıkları, patlamanın kilometrelerce öteden duyulduğunu ve etrafın savaş alanına döndüğünü aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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