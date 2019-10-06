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ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Kansas eyaletindeki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

06.10.2019 18:05ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı
ABD'nin Kansas eyaletindeki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kansas City'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer, yaralıların ise bölgedeki hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Kansas City polisi, saldırganın kaçtığını, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının incelendiğini, saldırıya uğrayan gece kulübünün yalnızca üyelere özel bir mekan olduğunu açıkladı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kansas, Güncel

Kaynak: İHA

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