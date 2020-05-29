ABD'de George Floyd'u öldüren polis tutuklandı

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı.

ABD'de George Floyd'u öldüren polis tutuklandı
29.05.2020 21:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:08
ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polisin geçtiğimiz günlerde George Floyd isimli siyahi bir vatandaşı boğarak öldürmesinin ardından kentte büyük çaplı olaylar başladı. Minneapolis Kamu Güvenliği Komiseri John Harrington, yaptığı açıklamada yapılan soruşturma kapsamında Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in federal soruşturma kapsamında tutukladığını duyurdu.

Floyd'un ölümünün ardından Minnesota Valisi Tim Walz, yaptığı açıklamada "Adalet hızlı olacak" ifadelerini kullanmıştı. Walz, Floyd'un ölümüyle ilgili ayrıntılı ve şeffaf bir soruşturma sözü vermişti. Vali Walz, kentte çıkan olaylara değinerek, yaklaşık 200 işletmenin hasar gördüğünü veya yağmalandığını ifade etti. Vali, alışveriş merkezlerinin ateşe verildiğini ve bazı bölgelerde marketlerde yağmalama olaylarının hala devam ettiğini aktardı. Vali Walz, "Devlet güvenliği ele alacak. Acı çekenlere saygı ve onur göstermenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çıkan olayların birden fazla bölgeye yayılması, kundaklama ve yağma olaylarının artmasının ardından Ulusal Muhafızlar, göreve çağrılmıştı. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Haber

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