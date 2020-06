ABD'de gezginlerin buluştuğu meşhur otobüs böyle kaldırıldı

Kaynak: DHA

ABD'de gezginlerin buluştuğu meşhur otobüs böyle kaldırıldıABD, (DHA)- ABD'nin Alaska eyaletinde 'Into the Wild ' kitabı ve filmiyle popüler hale gelen ve gezginlerin ortak noktası olan otobüs, Alaska Ulusal Muhafızları tarafından bulunduğu noktadan helikopterle taşındı. Kararın, otobüsün bulunduğu bölgeye giden gezginlerin kaybolması ve birçoğunun da ölmesi sonucu alındığı belirtildi.ABD'nin Alaska eyaletinde kırsal bölgede bulunan, 'Into the Wild' (Özgürlük Yolu) kitabı ve filmine konu olan terk edilmiş otobüs Alaska Ulusal Muhafızları tarafından bulunduğu noktadan helikopterle taşındı. Alaska eyaleti yetkilileri, otobüsün güvenlik gerekçeleri nedeniyle kaldırıldığını açıkladı.'5 İTALYAN TURİST İÇİN OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ'Bahsi geçen otobüsü ziyaret etmek için bölgeye giden 5 İtalyan turist, bu yılın başında düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı. Ayrıca, Brezilyalı bir turist de aynı şekilde kurtarılmış, Belaruslu bir kadın ise hayatını kaybetmişti. Alaska eyaleti yetkilileri, bölgenin hava koşullarının değişken olduğunu ve bu durumun ziyaretçilerin hayatına mal olduğu gerekçesiyle otobüsü kaldırdı.1992'DE CHRISTOPHER MCCANDLESS DA OTOBÜSTE ÖLMÜŞTÜInto the Wild filmi ve kitabına konu olan 24 yaşındaki gezgin Christopher McCandless, bir süre bu otobüste yaşamış, nehrin sularının yükselmesi sonucu bölgeden ayrılamamış ve otobüsün içerisinde açlıktan ölmüştü.