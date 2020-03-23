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ABD'de Gizli Servis çalışanında yeni tip koronavirüs görüldü

ABD'de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

23.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:06
ABD'de Gizli Servis çalışanında yeni tip koronavirüs görüldü
ABD'de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Gizli Servis'ten yayımlanan açıklamada, bir çalışana yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı ve çalışanın karantina altına alındığı belirtildi.
Yapılan değerlendirmede çalışanın yaklaşık 3 haftadır Gizli Servis'in korumakla sorumlu olduğu herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığının tespit edildiği belirtildi.
Gizli Servis, Trump ve ailesinin yanı sıra üst düzey Amerikalı yetkililere koruma sağlıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

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