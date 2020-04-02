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ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız

Telekonferansla canlı yayına katılan Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Amerika'daki tedavi ve ilaç masraflarına değinerek Türkiye'dekilerin çok şanslı olduğunu dile getirdi.

02.04.2020 08:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:05

Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Salgının ABD'deki boyutunu aktaran Çilingiroğlu, Amerika'daki sağlık sistemini eleştirirken, Türkiye 'deki sağlık sisteminin ve ilaç temininin kolaylıklarına değindi.

"TÜRKİYE'DESİNİZ, ÇOK ŞANSLISINIZ"

Habertürk'ten Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında; Amerika'da tedavi ve ilaç ücretlerinin çok pahalı olduğunu belirten Çilingiroğlu, "33 milyona yakın Amerikalı işini kaybetti. Bunların depresyonu var, bunların ilaçlarını nasıl alacağı var. Siz Türkiye'desiniz, çok şanslısınız. Gene ülkemizde 50 lira veriyorsun SGK oluyorsun hiç çalışmasan. Devletimizden Allah bin kere razı olsun, yönetimimizden bin kere razı olsun. Amerika'da bir ilaç almak ne kadar pahalı? Bir hastaneye gidiyorsunuz göğüs ağrısı için 20 bin dolar. Zaten adam evinin kirasını ödeyemiyor, hasta gidip ilacını alamıyor" ifadesini kullandı.

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ABD’de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye’de çok şanslısınız
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya Üniversitesi, Türkiye, Güncel

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Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız

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