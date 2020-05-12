ABD'de hastane krizine alternatif kongre merkezleri oldu

ABD'de hastane krizine alternatif kongre merkezleri olduABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'deki dev kongre ve fuar merkezleri hastanelere dönüştürülüyor.

12.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:09
ABD'de hastane krizine alternatif kongre merkezleri oldu
ABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'deki dev kongre ve fuar merkezleri hastanelere dönüştürülüyor. ABD'deki dev kongre ve fuar merkezleri koronavirüs hastanelerine dönüştürülmeye devam ediyor.
Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de sağlık ve ekonomi alanında kriz yaşanıyor. Vaka sayılarının her gün arttığı ve hastanelerin ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı ülkede dev kongre ve fuar merkezleri hastanelere dönüştürülüyor. Hastanelerdeki yatak sayısının yetersiz olmasından dolayı devasa toplantı merkezleri hastanelere dönüştürülmeye devam ederken New York, Washington, Chicago, Miami, Los Angeles ve Seattle eyaletleri başta olmak üzere büyük şehirlerdeki birçok toplantı merkezleri hastaneye dönüştürüldü.
WASHINGTON'UN EN BÜYÜK KONGRE MERKEZİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), koronavirüs salgını kapsamında uzun süredir üzerinde çalıştığı Walter E Washington Kongre Merkezi'nin geçici olarak hastaneye çevirdi. Washington Kongre Merkezi, başkentin önemli toplantıları ve etkinlikleri için başlıca mekanlardan birisi olarak bilinirdi. Artık koronavirüsle savaşan şehir sakinleri için alternatif bir bakım alanı olarak kullanılacak. 18 milyon 600 bin dolarlık ihaleyi kazanan Virginia merkezli "Hansel Phelps İnşaat" adlı şirket, projeyi tamamlamasından sonra basın mensuplarına kapılarını açtı. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yönetim üyeleri ve federal yetkililerle son incelemelerinde bulundu. Bowser, kongre merkezinin dönüşümünü desteklerken, en iyi şekilde kullanılmasını umduğunu söyledi. Kongre ve fuar merkezi 437 yatak kapasitesiyle başlayacak ve bu haftadan başlayarak 100 hastayı kabul edecek. Bölge hastaneleri yoğunluk yaşadığında koronavirüsü hafif atlatan hastalar buraya yönlendirilecek. ABD’de hastane krizine alternatif kongre merkezleri oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Esenyurt’taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Haber
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Haber
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Haberler››Güncel››ABD'de hastane krizine alternatif kongre merkezleri oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:52: İsrail, Haremi İbrahim'e bitişik vakıf arazilerine el konulmasını öngören karar metnini yayımladı - Haber 02:38: Libya ordusundan Hafter milisleri ve paralı askerlerin mevzilerine topçu atışı - Haber 02:30: ABD Temsilciler Meclisinde 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi sunuldu - Haber 02:26: Kaçak avlanan balıklar tekrar suya bırakıldı - Haber 02:23: SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI - Haber 00:47: Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma - Haber 00:26: Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber