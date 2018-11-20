ABD'de Hastanede Silahlı Saldırı: 3 Ölü

20 Kasım 2018 Salı 12:16



20 Kasım 2018 Salı 12:16

ABD'nin İllinois eyaletinde bir hastanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin İllinois eyaletine bağlı Chicago şehrindeki Mercy hastanesinin araç parkında bir tartışma sonucu meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Polisin yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bir silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin 1 doktor, yeni mezun bir eczacı ve 1 polis memurunun olduğu bildirildi. Silahlı saldırganın, kız arkadaşı olduğu belirlenen Doktor Tamara O'Neal ve bir polisle tartıştığının görüldüğü, daha sonra saldırganın silahla onları vurduğu belirtildi. Olayda saldırganın da öldüğü ancak polis ateşiyle mi yoksa kendi silahıyla mı öldüğü henüz belirtilmedi.(İHA)