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Abd'de havacılık tesisinde patlama en az 15 yaralı

ABD'de havacılık tesisinde patlama En az 15 yaralıABD, (DHA)- ABD'de özel ve ticari uçak serisi Cessna'nın üretildiği tesiste patlama meydana geldi.

28.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:33
ABD'de havacılık tesisinde patlama En az 15 yaralı
ABD, (DHA)- ABD'de özel ve ticari uçak serisi 'nın üretildiği tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlama, Kansas eyaletindeki Wichita kentinde bulunan Textron havacılık tesisinde meydana geldi. Özel ve ticari uçak serisi Cessna'nın üretildiği tesiste meydana gelen patlamada en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, patlamanın sıvı azot hattının zarar görmesiyle meydana geldiği de belirtildi.
Abd'de havacılık tesisinde patlama en az 15 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Cessna, Güncel

Kaynak: DHA


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